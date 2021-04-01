İstanbul'a Formula 1 yolu gözüktü; eğer pandemi sürerse!

01 Nisan 2021 Perşembe, 11:38

Motor sporlarının 1 numaralı organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası, yeniden İstanbul'da düzenlenebilir.

Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Formula 1 yönetimi, 2021 sezonunda iptal olabilecek yarışların yerine Türkiye ve Sakhir GP'yi getirmeyi düşünüyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Meksika, Brezilya, Japonya ve Singapur gibi ülkelerdeki mevcut COVID-19 şartları sebebiyle Türkiye'de haziran ayının başında bir yarış düzenlenebileceği kaydedildi.

PORTEKİZ, SONRADAN EKLENMİŞTİ

Formula 1'de 2021 yarış takvimine Portekiz, son olarak eklenmişti. Portekiz, Çin yarışının iptal edilmesi ve Avustralya GP'nin yıl sonuna ertelenmesiyle 2 Mayıs tarihinde oluşan boşluğa dahil edildi.

GEÇEN SEZON TÜRKİYE GP, EN GÜZEL YARIŞ SEÇİLDİ

9 yıl aradan sonra geçen yıl ülkemize geri dönen Formula 1, hava şartlarından dolayı pilotları oldukça zorlamıştı. Ulaştırma ve Spor Bakanlıkları ile İBB'nin büyük destek verdiği yarışı Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazanmıştı.