İstanbul'a kar yağacak iddiasına Meteoroloji'den açıklama

05 Ocak 2021 Salı, 14:50

Son günlerde medyada yer alan haberlerde İstanbul'da kar yağışının beklendiği aktarılırken, konuyla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

"AÇIKLAMALAR BİLGİMİZ DIŞINDA YAPILMAKTADIR"

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır" denildi.

"ATMOSFERİK HADİSELER 7/24 TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında, "Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.