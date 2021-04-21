İstanbul'a yeni AVM hazırlığı: "Siyasi iktidar kontrolden çıkmış"

21 Nisan 2021 Çarşamba, 09:54

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Esenler'de kamu alanı olarak belirlenen bir alanın yapılan imar planı değişikliğiyle ticari amaçla kullanıma açılmak istenmesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında “İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı (Oruç Reis) Mahallesinde yapılan plan değişikliğiyle birlikte ‘kamu alanı’ olarak belirlenen bir alan daha AVM’ye dönüştürülmek isteniyor" diyen Tekin, "Bakanlık tarafından hazırlanan plan askıya çıkartılırken, planla birlikte bölgeye ilişkin ‘kamu alanı’ fonksiyonu kaldırıldı ve ‘AVM ve rezidans’ inşa edebilmek için, 'Ticaret Konut' fonksiyonları getirildi” bilgisini verdi.

Yapılan değişikliklerde kamu yararı olmadığına dikkat çeken Tekin, “İmar planları ile oynayabilmek, değişiklikler yapabilmek için en önemli kıstas kamu yararının varlığıdır. Ama yapılan bu işlemlerin hiçbirinde kamu yararı gözetilmiyor. Kamusal bir alanı kaldırıyorlar ve yerine eş değer herhangi bir yer göstermeden buraya alışveriş merkezi, rezidans inşaatı başlatıyorlar” dedi.

BETON LOBİLERİNE PEŞKEŞ

Bakanlığın İstanbul’a karşı tutumunu eleştiren Tekin, "Asli görevi sosyal konut yapmak olan TOKİ, adeta bir ticari kuruluş gibi çalışıyor. Yandaşlara bu kurum üzerinden kamu alanları peşkeş çektiriliyor. Siyasi iktidar topyekûn kamu alanlarını kuşatmış, adeta yağmalıyor. Rant uğruna bütün kamu kaynaklarını beton lobilerine peşkeş çekiyorlar. Geldiğimiz noktada iktidar yönetimi açısından çürümenin en son noktası bu pervasızlıktır. Bu parsellerin mülkiyeti kamuya aittir. Siyasi iktidar kontrolden çıkmış bir şekilde, kamu alanlarını beklenen İstanbul depremine rağmen imara açıyor. Bu durum kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.



