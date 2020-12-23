İstanbul'da 1000 yeni taksi plakası teklifi reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dolmuş ve minibüsçüler için talep edilen 1000 yeni taksi plakası teklifi merkezi hükümet temsilcilerinin oy çokluğu ile reddedildi.
İBB UKOME toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda İBB'nin 250'si dolmuşçu ve 750'si de minibüsçü için talep ettiği 1000 yeni taksi plakası teklifi de görüşüldü.
Geçen ay gerçekleşen UKOME toplantısında 5 bin kiralık taksi plakası önerisinden ayrı olarak gündeme getirilen 1000 plakayı içeren teklif, merkezi hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedildi.
Teklifin gelecek ay gerçekleşecek UKOME toplantısında yeniden gündeme alınması bekleniyor. Öte yandan taksi ücretlerine yapılan yüzde 11’lik zammın yanı sıra kısa mesafe ücreti 13 liradan 14,50 liraya çıkartıldı.
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