İstanbul'da 7 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi
İstanbul’da sahte içki ürettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi 6 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarma ekipleri Bağcılar'da belirli adreslerde organize bir şekilde sahte içki imal edildiği ve piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisi aldı. Yapılan istihbarat çalışmaları ve fiziki takip sonrası; şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği Bağcılar’daki adresler ve nakilde kullanacakları araçlar tek tek tespit edildi. Sahte içki imal edildiği belirlenen adresleri yakın takibe alan jandarma ekipleri iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 BİN TAPDK BANDROLÜ, 7 BİN 220 LİTRE SAHTE İÇKİ
İmalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda; 1 milyon sahte etiket, 30 bin boş şişe, 12 bin adet çeşitli içki markalarına ait logolu ve bilyeli kapak, 10 bin TAPDK bandrolü bulundu. Kaçak içki şişeleme deposu olarak kullanıldığı anlaşılan diğer adreste yapılan aramalarda ise, 1250 litre sahte rakı, 2160 litre sahte viski, 2250 litre sahte votka ve 1560 litre sahte etil alkol olmak üzere toplamda 7220 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ile imalatta kullanılan üretim tankerleri ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Aralarında örgüt yöneticisi S.K. ile örgüt üyeleri A.A., M.B., M.D., O.Ç. ve R.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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