İstanbul'da bir hastanenin tavanı çöktü: 1 yaralı
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Özel Şafak Hastanesi'nin tavanı çöktü. Çökme sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin acil servisinde tavan çöktü.
Çökme sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla başka bir hastaneye sevkedildi.
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