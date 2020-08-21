İstanbul'da bir hastanenin tavanı çöktü: 1 yaralı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Özel Şafak Hastanesi'nin tavanı çöktü. Çökme sonucu 1 kişi yaralandı.

(İHA)
21 Ağustos 2020 Cuma, 11:20
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Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin acil servisinde tavan çöktü.  

Çökme sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla başka bir hastaneye sevkedildi.


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