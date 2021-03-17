İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 11 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

AA
17 Mart 2021 Çarşamba, 06:18
İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD terör örgütü üyelerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 11 ilçede 12 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda yabancı uyruklu çok sayıda zanlı yakalanırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


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