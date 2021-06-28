İstanbul'da erken saatlerde trafik yoğunluğu
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığının Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.
Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında yer yer araç yoğunluğu oluştu.
Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların duraklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.
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