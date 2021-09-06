İstanbul'da fabrikada yangın çıktı
İstanbul'da Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ulaştı.
Arnavutköy, Hadımköy Dr. Mithat Martı Caddesi'ndeki 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında yangın çıktı.Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yanıgını söndürme çalışması sürüyor.
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