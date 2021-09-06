İstanbul'da fabrikada yangın çıktı

İstanbul'da Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ulaştı.

(DHA)
06 Eylül 2021 Pazartesi, 02:09
İstanbul'da fabrikada yangın çıktı
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Arnavutköy, Hadımköy Dr. Mithat Martı Caddesi'ndeki 4 katlı bir tekstil fabrikanın çatısında yangın çıktı.Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yanıgını söndürme çalışması sürüyor.


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