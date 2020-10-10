İstanbul’da fotoğraf yolculuğu...

10 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Koronavirüs salgınının etkileri sürerken kültür sanat etkinliklerinin yeni sezonu da gerekli önlemler alınarak başladı. Bu etkinliklerin en kapsamlılarından biri de bu yıl 3. kez düzenlenen 212 Photography Istanbul. Festival, dün açılışını yaptı ve 5 farklı mekânda, özel bir rota dahilinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, 18 Ekim’e kadar sürecek.

212 Photography Istanbul; sergiler, online atölyeler, film gösterimleri, söyleşiler, portfolyo değerlendirmeleri ve uluslararası bir yarışmanın yer aldığı programıyla takipçilerine kapsamlı bir içerik sunuyor. Merkezi, Yapı Kredi bomontiada olacak sergilerin bu seneki durakları arasında Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı ve Akaretler Sıraevler yer alıyor. Sergiler dışında artık olmazsa olmaz haline gelen çevrimiçi bir program da var. Festivalin biletleri Biletix üzerinden satışta.

ÜNLÜ SANATÇILAR...

Festival kapsamında dünyaca ünlü İsrailli fotoğrafçı Michal Cheblin’in eserleri görülebilecek. Cheblin’in eserleri daha önce New York Metropolitan Müzesi, SF Moma gibi pek çok koleksiyonda yer almıştı. Cüretkâr ve şaşırtıcı işleriyle tanınan Ouka Leele’nin çalışmaları da izleyicilerini bekliyor. “Dijital çağın fotoğrafçısı” olarak anılan Julia Hetta’nın yanı sıra geniş bir dekor içine yerleştirdiği karakterleri ile bilinen, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda da temsil edilen Hollandalı fotoğrafçı Ellen Kooi festivalde yer alıyor.

YÜRÜYÜŞ ROTALARI...

Ayrıca atölyeler ve yürüyüş rotaları da ilgi çekici. Bunlardan biri 11 Ekim’de “Metin Çavuş ile Keşif Rotası” olacak. Katılımcılar, “Edirnekapı’dan Haliç’e kara surları boyunca bir yürüyüş” yapacak. Yine 11 Ekim’de Coşkun Aral, Yapı Kredi bomontiada ALT Performance Hall’da “Bir Deneyim Koleksiyoncusunun Hikâyesi” başlığı altında anılarını anlatacak. 17 Ekim’de ise Burcu Böcekler ile “Tarihi Yarımada’da Sütunlar Arası Bir Gezinti: Çemberlitaş’tan Gotlar Sütunu’na” etkinliği olacak.

Yürüyüş rotalarında, fotoğrafçıların rehberliğinde kültürel noktalar fotoğraflanacak.

212 Photography Istanbul, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Tu-rizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla, OPPO sponsorluğunda ve İBB Kültür AŞ ile çeşitli ülkelerin Türkiye konsoloslukları ve kültür ofislerinin desteğiyle yapılıyor. (Ayrıntılı bilgi: 212photographyistanbul.com)