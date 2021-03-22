İstanbul'da deprem meydana geldi
Marmara Denizi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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