İstanbul'da deprem meydana geldi

Marmara Denizi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2021 Pazartesi, 00:37
İstanbul'da deprem meydana geldi
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