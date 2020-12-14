İstanbul’da ikinci dalgada açık kalan otellerin doluluk oranı yüzde 25-30 civarında

14 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Pandemide en büyük darbeyi turizm sektörü aldı. Otellerin çoğu açılmadı, açılanların da doluluk oranları ve uyguladıkları fiyatlar çok düşük seviyelerde kaldı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Doluluk oranının yüzde 25-30 civarında” olduğunu belirterek ikinci dalga ile birlikte otellerin tekrar kapanma kararı almaya başladığını açıkladı. Müberra Eresin ikinci dalganın sektörde yarattığı sıkıntıları değerlendirdi.

Konaklama sektörü rakamlarının yeniden inişe geçtiğini belirten Eresin, “Otellerin büyük bölümü kapalı kalmaya devam ediyor. Yaz döneminde açık olanların da çoğu yeniden geçici olarak kapanma kararı almış durumda” diye konuştu. Türkiye’nin Ocak-Ekim 2020 otel doluluklarının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle yüzde 36’ya gerilediğini vurgulayan TÜROB Başkanı Müberra Eresin’in konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Haziran ayında iç turizm kaynaklı olarak başlayan turizm trafiği yaz ortalarında da İngiltere, Rusya, Ukrayna ve kısmen Almanya’dan başlayan turist girişleri ile az da olsa kıyı bölgelerde hareket kazandı. Bu hareket kıyı bölgeler için can suyu olurken şehir otelleri sessiz kalmaya devam etti.

- İstanbul’da Ocak-Ekim 2020 döneminde doluluk oranı yüzde 50 düşüşle 38.1’e indi. Otellerimizin birçoğunun şu anda kapalı olduğunu biliyoruz. Açık olan şehir otellerinin doluluk oranı da yüzde 25-30 civarında.

DESTEKLERİN DEVAMI ŞART

- Oteller pandemi nedeniyle tamamen kapatmaya mecbur tutulmadı. Sanıyorum bu süre Haziran 2021’e kadar uzatılacak. İş alabilecek durumda olmamız uluslararası uçuşların açılmasına bağlı. Bu süreci en kısa zamanda tamamlayıp tekrar eski günlerimize dönmek istiyoruz.

- 2021 ortalarına kadar olan süreç bizim açımızdan çok önemli. Önceliğimiz insan sağlığı. İkinci önceliğimiz de işletmelerimizi ayakta tutabilmek, sektörde çalışan yetişmiş insan kaynağımızı koruyabilmek. Bu nedenle sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni desteklerin sağlanması bizler için çok önemli.

- Sektörümüzün bu süreci atlatabilmesi için halihazırda bu yıl sonuna kadar geçerli olan; KDV indirimlerinin, normalleşme desteğinin, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi istihdam uygulamalarının, vergisel uygulamaların 2021’de devam etmesi çok önemli.

- Sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları veya yeni krediye ulaşmaları için oluşturulacak Kredi Garanti Fonu (KGF) devam ettirilmeli. Yeni tanımlanan KGF’nin özellikle turizm sektörüne kullandırılmasını istiyoruz.