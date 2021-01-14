İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor

İstanbul'da ilk koronavirüs aşıları hastanelere ulaştırıldıktan sonra sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları aşılanıyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2021 Perşembe, 09:12
Abone Ol google-news

Çin’den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. 

İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. "Her şey yolunda işliyor." diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler