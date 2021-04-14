İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

(DHA)
14 Nisan 2021 Çarşamba, 09:21
Abone Ol google-news

İstanbul'da terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler