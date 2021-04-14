İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.
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