İstanbul'da IŞİD operasyonu: 4'ü tutuklanırken, 6'sı sınır dışı edildi
İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı sınır dışı edilirken adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Mart'ta terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları iddiasıyla kentte 13 ilçede düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 6'sı sınır dışı edilirken 1'i adli makamlarca serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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