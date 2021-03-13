İstanbul'da IŞİD operasyonu: 4'ü tutuklanırken, 6'sı sınır dışı edildi

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı sınır dışı edilirken adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA
13 Mart 2021 Cumartesi, 18:18
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 4'ü tutuklanırken, 6'sı sınır dışı edildi
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Mart'ta terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları iddiasıyla kentte 13 ilçede düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 6'sı sınır dışı edilirken 1'i adli makamlarca serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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