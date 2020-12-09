İstanbul’da IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirildi
İstanbul’da IŞİD'e yönelik operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantıları oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, 11 ilçede önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Başakşehir Güvercintepe’de bir adrese düzenlenen baskında özel harekat polis ekipleri, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Kapı kırılması sırasında bir şüpheli çatıya çıkarak kaçmaya çalışırken yakalandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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