İstanbul'da kadın cinayeti: Çocuklar kaçarak kurtuldu
Sultanbeyli'de Adnan S. isimli erkek, evli olduğu Hatice S.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Ailenin çocukları daireden polis merkezine kaçarak saldırıdan kurtuldu.
İstanbul Sultanbeyli'de Adnan S. isimli erkek, evli olduğu Hatice S.'yi rehin aldıktan sonra katletti.
Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan 3 katlı evin en üst katında yaşayan Adnan S. tartıştığı Hatice S'yi bıçakla rehin aldı. Durumu gören ailenin çocukları evden kaçarak olayı polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Hatice S'nin bıçakla öldürüldüğünü tespit etti.
Bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan ve yaralanan Adnan S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatice S.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerine gelen bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi.
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