İstanbul'da kar: Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 08:14

Hatfa sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yollarda buzlanma da görülüyor. Haftanın ilk iş günü İstanbul trağinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 08.00 sıralarında yüzde 71'i gösterdi.



