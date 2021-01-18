İstanbul'da kar: Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.

DHA
18 Ocak 2021 Pazartesi, 08:14
İstanbul'da kar: Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
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Hatfa sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yollarda buzlanma da görülüyor. Haftanın ilk iş günü İstanbul trağinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 08.00 sıralarında yüzde 71'i gösterdi.


 


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