İstanbul'da kar: Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.
Hatfa sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yollarda buzlanma da görülüyor. Haftanın ilk iş günü İstanbul trağinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 08.00 sıralarında yüzde 71'i gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeşilçam oyuncusu Ekrem Gökkaya, yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeşilçam oyuncusu Ekrem Gökkaya, yaşamını yitirdi