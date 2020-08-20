İstanbul’da 'korsan kitap' operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince depo görünümlü bir adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 42 bin 170 adet 'korsan kitap' ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri “5846 Sayılı Kanuna Muhalefet” konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; Kâğıthane’de bulunan depo görünümlü bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda piyasa değeri 250 bin TL olan 42 bin 170 adet 'korsan kitap' ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şahıs hakkında “5846 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.
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