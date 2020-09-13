İstanbul'da mesai saatlerine koronavirüs ayarı: Özel sektörü de kapsayacak mı?

13 Eylül 2020 Pazar, 12:03

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Covid-19 salgınında vaka sayılarının artması, bazı tedbirleri beraberinde getirdi. Özellikle büyük kalabalıkların toplandığı ve salgının yeniden ivme kazanmasında etkili olan düğünlere, kına gecelerine kısıtlamalar geldi.

İstanbul Valiliği düğünler, konserler gibi organizasyonlar için yeni yasaklamalar yayınladı. Yine geçtiğimiz günlerde, toplu taşımanın hınca hınç olmaması, sosyal mesafenin korunması için bazı ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği de mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor. Ancak İstanbul'daki uygulama Ankara'dakinden farklı olacak. Yani sadece kamu kurumlarını değil, özel sektörü de kapsayacak şekilde bir çalışma yapılıyor. Valilik, sanayi ve ticaret odasıyla, esnaf odalarıyla toplantılar yapıyor. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle de perşembe günü bir toplantı yapıldı.

16 milyonluk İstanbul'da yeni mesai düzenlemesinin özel sektörü de içermesi için çalışmalar sürüyor. İstanbul'da mesai saati sabah çok erken saatlerde başlayabilir. Değişikliğinin pazartesi günü şekillenmesi bekleniyor.