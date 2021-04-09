İstanbul'da Nisan ayında kar ve dolu sürprizi
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde dolu ve sulu kar yağdı.
İstanbul'da 3 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.
Nisan ayı olmasına rağmen kentin yüksek kesimlerde dolu ve kar yağışı etkisini gösterdi.
Ataşehir'de sulu kar yağışı araçların üzerini kısa süreli beyaza bürüdü. Dolu ve sulu kar nedeniyle bir işyerinin girişine sığınan Hakim Hırtal, "Dolu yağdığı için buraya kaçtım" diye konuştu.
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