İstanbul'da Nisan ayında kar ve dolu sürprizi

09 Nisan 2021 Cuma, 13:03

İstanbul'da 3 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

Nisan ayı olmasına rağmen kentin yüksek kesimlerde dolu ve kar yağışı etkisini gösterdi.

Ataşehir'de sulu kar yağışı araçların üzerini kısa süreli beyaza bürüdü. Dolu ve sulu kar nedeniyle bir işyerinin girişine sığınan Hakim Hırtal, "Dolu yağdığı için buraya kaçtım" diye konuştu.