İstanbul'da önemli karar: İşte yeni kurallar...

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:46

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da, düğün, nikah, sünnet, nişan, kına gecesi gibi merasimlerde alınan yeni önlemleri içeren İl Hıfzıssıhha Meclisinin 84 sayılı kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı yürürlüğe girdi. Düğün, nikâh, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili ilave tedbirler, mutluluğu yaşarken virüsü de mutlu etmemek, hastalığın yayılımını engellemek için alındı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaştığı kurallar şöyle: