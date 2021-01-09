İstanbul'da operasyon: 500 bin TL ele geçirildi
İstanbul'da, gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini kullanarak başkaları adına sahte resmi belge düzenleyenlere yönelik iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 sahte kimlik kartı, 8 sürücü belgesi, 25 kredi kartı ve dolandırıcılık yöntemiyle elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan 400 bin lira nakit paraya da el konuldu.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini kullanarak başka kişiler adına sahte resmi belge düzenleyenlere yönelik iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Bakırköy ve Fatih'teki adreslerde yapılan aramalarda, farklı isimler adına düzenlenmiş 12 sahte kimlik kartı, 8 sürücü belgesi, 25 kredi kartı ve dolandırıcılık yöntemiyle elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira nakit para ele geçirildi.
Ekipler ayrıca şüphelilere ait 8 farklı bankadaki toplam 10 hesapta bulunan 400 bin liraya nakit paraya el koydu.
Gözaltına alınan A.A. ve M.T. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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