İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 17:41
İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
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Kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."


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