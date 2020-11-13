İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.
Kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şunları söyledi:
"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."
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