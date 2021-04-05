İstanbul'da pazartesi trafiği: Yoğunluk haritası kızardı!
İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve sağanak yağışın da etkisiyle haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Kentte 2 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ise kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Yurttaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları, araç arızaları ve yağış nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.
Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor.
Avrupa Yakası'nda TEM otoyolunda Esenyurt ile Esenler arasında trafik yoğunluğu oluşurken, D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor.
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 78 olarak ölçüldü.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Kaygı verici
- Erdoğan'dan ilk hamle
- Bu Telaş Neden?
- Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
- 'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli
- Soylu, emniyet ve komutanlıklardan ortak paylaşım
- Montrö bildirisi eleştirilerine Türkşen'den ağır sözler!
- Kılıçdaroğlu'ndan bildiri için ilk yorum
- Sivil darbecilere mahsus özellik