İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 yaralı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:16

Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor



