İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı.
Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor
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