İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı.

DHA
18 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:16
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Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor



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