İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD terör örgütü üyesi silahlarla yakalandı!
Gaziantep’ten İstanbul'a terör eylemi gerçekleştirmek için gelen IŞİD terör örgütü üyesi yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek ele geçirilirken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da terör örgütü IŞİD adına sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren ve Gaziantep üzerinden İstanbul’a gelen IŞİD üyesi H.S’nin sansasyonel eylem arayışında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelinin Taksim Meydanı başta olmak üzere Beyoğlu’nda bir çok önemli noktada keşif yaptığını belirledi.
Ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında Küçükçekmece’de bir otele düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.
Otel odasında yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof tüfek, 5 yedek şarjör ve 150 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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