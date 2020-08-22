İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu!

İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:43
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İstanbul’da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Buna göre, İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.


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