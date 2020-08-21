İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruluyor

21 Ağustos 2020 Cuma, 11:07

İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

2018 Temmuz ayında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nün görev alanı, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilmek olarak tanımlanmıştı.



