İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruluyor
Emniyete bağlı taşra teşkilatı olarak kurulan Müdürlük'le ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.
İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.
2018 Temmuz ayında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nün görev alanı, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilmek olarak tanımlanmıştı.
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