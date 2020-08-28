İstanbul'da tramvay ile halk otobüsü çarpıştı
İstanbul'da Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüse çarptı. Yaralıların olduğu belirtiliyor. Olay yerine ekipler sevk edildi. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde kaza nedeniyle aksama yaşanıyor
İstanbul'da Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay ile halk otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralıların olduğu belirtiliyor.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, ''T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır'' ifadelerie yer verildi.
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