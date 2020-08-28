İstanbul'da tramvay ile halk otobüsü çarpıştı

28 Ağustos 2020 Cuma, 13:53

İstanbul'da Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay ile halk otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralıların olduğu belirtiliyor.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, ''T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır'' ifadelerie yer verildi.