İstanbul'da tramvay ile halk otobüsü çarpıştı

İstanbul'da Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüse çarptı. Yaralıların olduğu belirtiliyor. Olay yerine ekipler sevk edildi. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde kaza nedeniyle aksama yaşanıyor

İHA
28 Ağustos 2020 Cuma, 13:53
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İstanbul'da Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay ile halk otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralıların olduğu belirtiliyor.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, ''T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır'' ifadelerie yer verildi. 


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