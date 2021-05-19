İstanbul'da 'yasak' manzaraları: Tünelde trafiği durdurdular
Esenyurt’ta sokağa çıkma yasağı uygulanan saatte konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, Esenyurt Tüneli’ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı.
Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Esenyurt’ta eğlence düzenleyen bir grup, meşaleler yakıp tünel kapattı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da delen grup, konvoy oluşturdu. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi.
Esenyurt Tüneli’ne gelen grup, yolu trafiğe kapatarak, son ses müzik açıp oyun oynadı. Kapalı yolda asker adayını havaya da atan şahıslar sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Şehir magandalarının ortaya çıkardığı görüntü, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tespit edilen şehir magandaları hakkında yasal işlemlerin yapıldığını bildirdi.
İlgili Haberler
- Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı arttı!
- Hindistan'da koronavirüs testi pozitif çıkan genç, ağaç dalında kendine 'izolasyon yatağı' yaptı
- Koronavirüs testi: Türkiye'de yeterli miktarda test yapılıyor mu?
- Alkol satışı yapan esnaf, yasaklar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı
Video Haberler
- Kaldırımda bulduğu çeki sahibine ulaştırdı
- İstanbul’da korkunç cinayet
- Hadi Özışık, Süleyman Soylu'yu böyle anlatmıştı
- Keçi çoban köpeğine kafa tutarsa...
- İBB'nin 19 Mayıs gösterisi videosuna beğeni yağdı
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker, Hadi Özışık ile olan görüşmesini paylaştı
- Soylu'dan Hadi Özışık açıklaması
- Avrupa ordusunda “Truva atı” tartışması
- Ceyhan'dan itiraz: Ters etki yapabilir
- Diploma tartışmasında yeni gelişme
- Diyarbakır'da askeri üsse saldırı
- Erdoğan ve Soylu 'Sedat Peker'i görüştü
- Eski İçişleri Bakanı'ndan Meclis'te itiraf gibi açıklama
- Genelgeleri eleştiren savcı hakkında karar
- YÖK düzenlemesi! Asgari puan şartı 85'e yükseltildi