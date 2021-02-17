İstanbul'da yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendiğini açıkladı.

(DHA)
17 Şubat 2021 Çarşamba, 17:25
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.  


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