İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali tehlikede mi?

20 Nisan 2021 Salı, 08:29

Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Komite Üyesi Jesper Moller, Avrupa Süper Ligi'ne katılan Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden atılmasını bekliyor.

Hollanda basınına konuşan Møller, "Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden çıkıyor. Ve Şampiyonlar Ligi sezonunun nasıl biteceğini bekleyip görmeliyiz. Cuma günü bir UEFA Yürütme Komitesi toplantısı olacak ve Avrupa Süper Ligi'ne katılan 12 takımın Avrupa turnuvalarından çıkarılmasını bekliyorum" dedi.

Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele edecek takımlar. Bu takımlardan sadece Paris Saint-Germain, yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'nde yer almıyor. Fransız ekibi, Avrupa Süper Ligi'nden gelen teklifi de reddetti.

İSTANBUL'DAKİ FİNAL TEHLİKEDE

Manchester City, Chelsea ve Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nden atılması durumunda İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali de tehlikeye girecek. Geçen yıl oynanması planlanan bu final pandemi nedeniyle bu yıla ertelenmişti.

BAYERN MÜNİH, PORTO VE DORTMUND

Öte yandan Bild'de yer alan habere göre; Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların men edilmesi durumunda Bayern Münih, Porto ve Dortmund tekrar Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkartılabilir.



