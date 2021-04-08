İstanbul'daki silahlı kavganın arkasından Gezi direnişindeki saldırgan 'Palalı Sabri' çıktı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir mekanın işletmecisi ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanırken 11 şüpeli gözaltına alındı. Öte yandan silahlı çatışmanın, Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldıran ve kamuoyunda 'Palalı' diye bilinen Sabri Çelebi'nin adamları ile kiracı arasında çıktığı belirtildi.
Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde işletmeci ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Birgün'ünün aktardığı habere göre; silahlı çatışmanın, Gezi Parkı eylemlerine katılan kadınlara pala ile saldıran ve kamuoyunda 'Palalı' diye bilinen Sabri Çelebi'nin adamları ile kiracı arasında çıktığı öğrenildi.
Siyah bir araç ile işletmenin önüne gelen silahlı grup, kapıda bekleyenlerin üzerine kurşun yağdırdı.
Kapıdakilerin de karşılık vermesiyle cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Bir süre çatışan grup üyeleri geldikleri araç ile Kuruçeşme istikametine gitti. İşletmenin önünde bir kişi yaralanırken, araçta bulunanlardan da üç kişi yaralandı.
Yaşanan çatışmanın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucu 11 şüpheliyi, üç silah ile yakaladı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Olayda yaralanan 4 kişinin ise tedavileri sürüyor.
Gezi Parkı eylemleri sırasında Talimhane’de, eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sabri Çelebi ile birlikte 4 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. Çelebi, Gezi Direnişi’nde eylemcilere saldırdıktan sonra kendisi için açılan davadan hemen önce Fas’a kaçmış, konuyla ilgili olarak da ‘kaçmadığını’ ve ‘ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye gittiğini’ ifade etmişti.
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