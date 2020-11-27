İstanbul'daki vefat sayısı yine Türkiye genelindeki sayıyı geçti

27 Kasım 2020 Cuma, 20:58

İstanbul'da bugün bulaşıcı hastalık nedeniyle 179 kişi yaşamını yitirdi. Sözcü'nün İBB Mezarlıklar Müdürlüğü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İstanbul'da bugün hayatını kaybeden kişilerin toplam sayısı ise 397 oldu.

‘Bulaşıcı hastalık’ kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen can kaybı sayısı 179 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün (27 Kasım) açıkladığı verilerine göre, son 24 saatte Türkiye'de 177 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.