İstanbul’un Anadolu yakasında sadece 10 günlük hafriyat alanı kaldı

20 Kasım 2020 Cuma, 18:27

İBB Meclisi'nin dünkü birleşiminde yıllardır komisyonlarda bekletilen hafriyat alanlarına ilişkin raporlar gündeme alındı. Dosyaların Meclis’e gelmesine itiraz eden ve kendilerine ilgili kurumlardan eksik bilgi verildiğini iddia eden AKP Meclis Üyesi Muhammet Kaynar “Hafriyat alanlarıyla ilgili 7 adet dosya bulunmaktadır. 3’ü altyapı 4’ü de döküm sahalarıyla ilgilidir. Dosyalarda bazı eksik hususlar olduğunu tespit ettik bunları da ilgili bürokrat arkadaşlarla paylaştık. Dosyalar da sadece teklif yazısız var onun haricinde hiçbir bilgi, belge yok. Bu tür dosyalarda karar verilmesi uygun değil” dedi.

“HER TÜRLÜ BİLGİ VERİLİYOR”

AKP'li Kaynar'ın eleştirilerine cevap veren İBB CHP Meclis Grup Başkan Vekili Av. Doğan Subaşı, “Geçen dönem Meclis komisyonlarında biz raporlarla ilgili bilgi isterdik, bizlere cevap bile verilmezdi. Şimdi sizlere her türlü bilgi veriliyor” dedi.

DOSYALAR BEKLETİLİYOR

İBB CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise “Anadolu Yakası’nda sadece 10 günlük hafriyat alanı kaldı. Biz bu durumu Hukuk ve Çevre Komisyonu’na anlattık. Bilmiyoruz dedikleri dosyaların bir tanesi 2017 yılındaN kalma. Bir tanesi bir buçuk yıldır bekliyor. Önceki dönemde kendilerinin getirdikleri dosyaları şimdi bekletiyorlar” diyerek tepki gösterdi.

“İBB KİBİRLERİNİZLE YÖNETİLECEK BİR KURUM DEĞİLDİR”

İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Diyorlar ki 'Biz sizi nerede engelledik?" 2 senedir komisyonda duran dosyalar var. Daha ne yapacaksınız da engelleyeceksiniz? İBB sizin kaprislerinizle, sizin kibirlerinizle yönetilecek bir kurum değildir. Lütfen herkes işinin gereğini yapsın” dedi.

İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş de hafriyat alanlarının işletilmesiyle ilgili teknik bilgiler verirken, İBB CHP Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik ise AKP'den gelen önerilerin hukuksuz olduğunu ve Belediye Meclisi’nde kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.