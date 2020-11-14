İstanbul’un ünlü gece kulübünde kadına şiddet

14 Kasım 2020 Cumartesi, 19:03

İstanbul’un popüler gece kulüplerinden Ulus29‘da kadın müşteriye dükkan müdürü Niyazi Önder tarafından fiziksel şiddet uygulandı.

Gerçek Gündem'den Melis Bayraktar'ın haberine göre, Türkiye‘de son yıllarda korkutucu düzeylere ulaşan kadına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi de İstanbul un en lüks gece kulüplerinden birinde gerçekleşti.

Kadın müşterinin, mekan çıkısı Ulus29'un önünde tekme tokat dayak yediği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Niyazi Önder’den yediği sert tokat darbeleriyle yere serilen kadın zorla otomobiline bindirildi. Çalışanların dükkan müdürü Niyazi Önder'e hiç tepki vermemesi ve kadın müşteriyi darp eden müdürün iş akdinin hala feshedilmemesi de dikkat çekti.



