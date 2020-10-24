İşte AKP'nin gençliği: 1 milyon köle işçi geliyor

24 Ekim 2020 Cumartesi, 09:50

AKP'li milletvekillerinin gençlerin işe girişlerini sözde kolaylaştırmak amacıyla getirdiği 25 yaş altı, 50 yaş üstü vatandaşların esnek çalışmasına yol açacak düzenlemenin maddeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP'li milletvekillerin oylarıyla kabul edildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; AKP Milletvekili Cemal Öztürk, düzenleme yasalaştığında halen düzenli çalışan yaklaşık 1 milyon gencin kısa çalışma sistemine geçmesini beklediklerini söyledi. Kısa çalışmaya geçen gençlerin maaşları düşecek, işten atılmaları kolaylaşacak, kıdem ve ihbar tazminatı hakları kaybolacak. Gençler ve 50 yaş üstü işçiler, devlet eliyle işverenlere adeta ‘köle işçi' gibi sunulacak.

Komisyonda konuşan AKP Milletvekili Cemal Öztürk, 25 yaş altında 3 milyon 449 bin 393 gencin kayıtlı, 1 milyon 754 bin gencin ise kayıt dışı çalıştığını bildirdi. Öztürk, düzenlemenin yasalaşması halinde bu 3.5 milyon gençten yüzde 25'nin (862 bin kişi) kısa çalışma modeline geçmesini beklediklerini söyledi. Öztürk kayıtsız çalışanların ise yarısının (877 bin kişi) kısa çalışmayla kayıt altına gireceğini belirtti.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Öztürk'ün bu açıklaması, halen düzenli bir işte tam zamanlı olarak çalışıp tam maaş alan en az 862 bin gencin kısa çalışma modeline geçeceği, dolayısıyla bu gençlerin maaşının düşeceği ve kıdem haklarını kaybedeceği anlamına geliyor. Kayıtsız çalışan 877 bin kişinin de kısa çalışmaya geçeceği dikkate alındığında, toplam 1 milyon 739 bin genç adeta köle işçi statüsünde çalışma riskiyle karşı karşıya kalabilecek.

Sendikacılar, kayıtlı çalışanlar için açıklanan 862 bin rakamının iyimser olduğunu, halen kayıtlı çalışan 1 milyondan daha fazla kişinin patronların baskısıyla kısa çalışmaya geçmek zorunda kalabileceğini söylediler. Yasa çıktıktan sonra işverenlerin bu kesimi tam zamanlı ve iş güvenceli çalıştırmak istemeyeceğini belirten sendikacılar, köle düzeniyle çalıştırılacak genç işçi sayısın çok daha yukarılara çıkabileceği uyarısında bulundular.

ESNEYEN KÖLE OLACAK

Komisyonda kabul edilen maddelere göre, işverenler 25 yaş altı 50 yaş üstü insanları belirli süreli sözleşme şartına takılmadan esnek çalışma modelleriyle çalıştırabilecek. Üstelik bu sayede işverenlerin devlete ödemesi gereken prim yükü azalacak, maaş yükü düşecek. Esnek çalışma modeline geçecek işçilerin ise maaşları düşüp, primleri eksileceği için emekli olma süreleri uzayacak, işten atılmaları kolaylayacak. Bu işçiler işten atıldıklarında ise kıdem ve ihbar tazminatı alamayacaklar, mahkemelere işe dönüş davası açamayacaklar.