İşte ‘AKP’ye yakın ünlü’ bir şirketin iki kez yaptırıp yayımlayamadığı anket

07 Ekim 2020 Çarşamba, 09:41

Kemal Özkiraz, YouTube kanalında ‘AKP’ye çok yakın ünlü’ bir şirket tarafından iki kez yapılan ama yayımlanamayan anketi isim vermeden paylaştı.

Özkiraz, yayımlanmama sebebini “AKP açısından kötü sonuçlar çıkması” olarak açıklarken, söz konusu ankette Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda ise yüzde 41.1 oy çıktığını söyledi.

Özkiraz’a göre, 28 ilde 5 bin 520 kişi ile yapılan anketin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçları şöyle:

AKP: YÜZDE 35.1

MHP: YÜZDE 7.1

CHP: YÜZDE 28

İYİ PARTI: YÜZDE 12

HDP: YÜZDE 11

DEVA PARTİSİ: YÜZDE 2.5

GELECEK PARTİSİ: YÜZDE 2.5

DİĞER PARTİLER: YÜZDE 1.3

SAADET PARTİSİ: YÜZDE 0.5

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