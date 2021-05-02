İşte, Amerikan rüyası: Her krizde zenginleşen elitler milyonlarca aç çocuk

02 Mayıs 2021 Pazar, 19:47

Bloomberg'e göre, Joe Biden göreve başladığından bu yana, en zengin 100 Amerikalının toplam serveti 195 milyar dolar arttı. Seçildiği 4 Kasım'dan bugüne kadar olan süre düşünüldüğünde bu rakam 461 milyar dolara çıkıyor.

Fakat bu sizi yanıltmasın, zira en zengin 100 Amerikalının, Trump’ın göreve başladığı 20 Ocak 2017 tarihinden 2020 seçimlerine kadar geçen sürede servetlerine eklediği nakit stoğunun ancak yüzde 20'sine tekabül ediyor. Bu rakam ise 860 milyar dolara (yaklaşık 7 trilyon 128 milyar TL) ulaşıyor.

Amazon ve Facebook gibi teknoloji ve e-ticaret devleri, salgının zirve yaptığı günlerde en çok kar eden şirketler oldu. ABD merkezli Politika Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre, Amerikalı milyarderlerin toplam serveti son 13 ayda yüzde 55 artarak 4,56 trilyon dolara (37 trilyon 795 milyar TL) ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası döneminde yüksek gelir gruplarının vergi paylarını artıracağını vaat etmişti, sözünü ettiği artış henüz gerçekleşmedi.

MİLYONLARCA ÇOCUK AÇ

Öte yandan, özellikle alt sınıflara mensup Amerikalılar salgın sırasında milyarderler kadar başarı kaydedemedi.

Küresel eşitsizlikle ilgili istatistikler yayınlayan inequality.org'ta yer alan verilere bir göz atalım:

- 21 Mart - 26 Aralık 2020 tarihleri arasında 73 milyondan Amerikalı işini kaybetti

- Aynı süreçte yaklaşık 100 bin işletme kalıcı olarak kapandı

- 26 Ağustos 2020 itibariyle 12 milyon işçi, işverenler tarafından sağlanan sağlık sigortasını kaybetti

- 9-21 Aralık tarihleri ??arasında yaklaşık 29 milyon yetişkin, hanelerine yeterli gıda girmediğini bildirdi

- 25 Kasım-Aralık tarihleri arasında ise ABD'de yaşayan 7 ila 12 milyon çocuğun yeterince beslenemediği bildirildi

Eldeki verilere göre; düşük ücretli çalışanlar, beyaz ırka mensup olmayan Amerikalılar ve kadınlar orantısız bir biçimde salgının en büyük kaybedenleri oldu. Milyarderlerin ezici bir çoğunluğunun da beyaz Amerikalı olduğunu unutmamak gerek.