İşte Beşiktaş'ın Atiba kararı!

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:01

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Atiba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaştık. Bu harika kulüpte bir yıl daha kalacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.