İşte erteleme programı!

14 Aralık 2020 Pazartesi, 10:05

Süper Lig'de 6, TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçları oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:

- Süper Lig

Yarın: 16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

- TFF 1. Lig:

Yarın: 19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

- Misli.com 3. Lig

Yarın: 13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)

Yarın: 13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)

Bugün: 13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



Bugün:13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)