İşte Euroleague’deki iptal pazarlığının perde arkası

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 18:55

Avrupa basketbolunun zirvesinde karar belli oldu. Euroleague ve Eurocup’da 2019-2020 sezonu oynanmamış kabul edildi.

Ligin iptali süreci nasıl gerçekleşti?

Euroleague Ceo’su Jordi Bertomeu, Euroleague’de A Lisansı olan 11 takım ile yaptığı telekonferans toplantısında sezonun iptali kararını takım yöneticilerine iletti. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda ; takımlar ortak karara varırken, 2019 - 2020 sezonun oynanmamış kabul edilmesine karar verildi. Euroleague’de mevcut durumda temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenenerbahçe Beko Playoff hakkı elde etmişken, Eurocup’da ise Tofaş, çeyrek final hakkı kazanmıştı. 2020 sezonunda liglerin aynı takımlarla oynanması kararlaştırılırken, Eurocup 30 Eylül’de, Euroleague ise 1 Ekim’de başlayacak.

Hangi takımlar ligin geleceği ile ilgili hangi oyu kullandı ?

Euroleague oyuncular birliği çoğunluk olarak ligin oynatılmaması yönünde taleplerini yönetime iletseler de, takımlar ligin devamı konusunda fikir ayrılığı yaşayıp ikiye bölünmüş durumdaydılar.

Ligin devam etmesini isteyen takımlar : Anadolu Efes, Maccabi, Real, Barcelona

Ligin sonlandırılmasını isteyen takımlar : Fenerbahçe Beko, Milano, CSKA , Panathinaikos, Olympiakos

ÇEKİMSERLER ETKİLEDİ

Çekimser kalan takımlar : Zalgris ve Baskonia.

Anadolu Efes’in ligin devam etmesine yönelik talebi birçok basketbolsever tarafından üzüntüyle ve tepkiyle karşılanırken, Lig’de ve Euroleague’de lider durumda olmaları ve şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olmaları yönetimin devam kararı vermesine yönelik isteklerinin temelini oluşturuyor. Ligin iptal kararı Fenerbahçe camiası tarafından sevinçle karşılandı. Kötü giden ve mevcut sakatlıkların devam ettiği bir sezonda Playoff’a yüksek ihtimalle son sıradan girecek Fenerbahçe Beko, lig lideri Anadolu Efes’in rakibi olacaktı.

Geçtiğimiz hafta Ergin Ataman yaptığı açıklamada, ‘’ Futbol devam ediyorsa basketbolda devam etmeli‘’ açıklamasını yapmıştı.

Karar sonrasında Anadolu Efes sporcu ve insan sağlığının her şeyin ötesinde olduğunu, bunca verilen emeğin boşa gittiğini düşünmediklerini, taraftarlarına oyuncularına ve Koç Ergin Ataman’a teşekkürlerini ilettiler.

Euroleague’in bir diğer çarpıcı istatistiği ise dikkat çekiyor.

Kapalı lig kararı alındığı 2017 senesinden beri, ligin normal sezonunun lider bitiren takım, Şampiyonluk ipini göğüsleyemiyor.

2017 lideri Real finale çıkamadı, 5’inci bitiren Fenerbahçe şampiyon oldu

2018 lideri Cska finale çıkamadı. 5’inci bitiren Real şampiyon oldu

2019 lideri Fenerbahçe finale çıkamadı, CSKA şampiyon oldu.

2020 Lideri Anadolu Efes oldu, Küresel salgın nedeniyle sezon iptal edildi.