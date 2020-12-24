İşte Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi.
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Fatih Karagümrük maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakaret ve tedbire uymaması gerekçesiyle 5 maç men cezası verdi.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılıları zorlu bir fikstür bekliyor.
FATİH TERİM'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Göztepe 3-1 (Takımın başında yer almadı)
Trabzonspor(D)
Frapor TAV Antalyaspor
İttifak Holding Konyaspor(D)
Gençlerbirliği
67 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor maçında takımın başında olabilecek.
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