İşte Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 18:46
İşte Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar
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PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Fatih Karagümrük maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakaret ve tedbire uymaması gerekçesiyle 5 maç men cezası verdi.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılıları zorlu bir fikstür bekliyor.

FATİH TERİM'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Göztepe 3-1 (Takımın başında yer almadı)

Trabzonspor(D)

Frapor TAV Antalyaspor

İttifak Holding Konyaspor(D)

Gençlerbirliği

67 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor maçında takımın başında olabilecek.


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