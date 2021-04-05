İşte hakem Halil Umut Meler'in Kasımpaşa-Beşiktaş karnesi
Üst üste Beşiktaş maçına verilen hakem Halil Umut Meler, özellikle kart kullanımında hata yaptı.
Uygulamalara aykırı şekilde Fenerbahçe derbisinden sonra Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşılaşmasına atanması en çok Halil Umut Meler'i zor durumda bıraktı. Meler de 90dakika boyunca tedirgindi.
Halil Umut Meler Kasımpaşa’nın Beşiktaş’ı 1-0 yendiği karşılamada bazı hatalar yaptı.
- İlk yarıda Vida’nın yüzüne gelen kol darbesinde sarı göstermedi
- Aytaç Kara’ya gösterdiği ilk sarı kart yanlıştı.
- Aytaç Kara’nın kendi ceza sahası önünde yaptığı faulde sarı kart göstermesi gerekiyordu. Dolayısıyla oyuncu ikinci sarı kartını görüp oyundan atılmalıydı. Hakem tekniği açısından Meler, yanlışı yanlış bir kararla örterek kart göstermedi.
- Penaltı pozisyonunda sahadaki durduğu yerin uygun olmaması nedeniyle hareketin tam yerini tespit etmesi mümkün değildi. Doğru bir VAR müdahalesiyle serbest vuruş kararı penaltıya döndü.
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