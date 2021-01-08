İşte Mesut Özil'in Fenerahçe'ye maliyeti!
Mesut Özil için Fenerbahçe'nin kasasından ne kadar para çıkacağı ise merak konusu.
Fenerbahçe'de Mesut Özil’in transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Arsenal’in sezon başında listeye yazmadığı için şans vermediği yıldız futbolcu Kadıköy'de futbol kariyerine devam etmeye çok yakınlaştı.
Arsenal’den alacağı bulunan 32 yaşındaki yıldız futbolcu sözleşmesini feshettikten sonra İstanbul’un yolunu tutacak.
MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ NE KADAR?
Mesut Özil için Fenerbahçe'nin kasasından ne kadar para çıkacağı ise merak konusuydu. Ajansspor'un ulaştığı bilgilere göre son anda bir aksilik çıkmazsa Mesut Özil Fenerbahçe ile 3.5 milyon Avro artı başarı ve performans bonuslarını içeren sözleşme yapacak. Bu tutar da aylardır Galatasaray'da oynayamayan Kolombiyalı yıldız Falcao'nunneredeyse yarı parası kadar.
SPONSOR MESELESİ
Mesut Özil'in transferinde iki sponsorun kullanacağı iddia ediliyor. Bu firmalar, reklam yüzü olması için Mesut Özil ile sözleşmeye imza atacak.
Kaynak: Ajansspor
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