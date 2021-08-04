İstifa ettiği iddia edilmişti: Erdoğan'ın yanı başında poz verdi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Öte yandan Erdoğan'ın yanında yer alan bir isim dikkat çekti. O isim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevinden istifa ettiği iddiaları günlerdir tartışılıyor. Selçuk'un istifa etme sebebinin ise Saray'dan gelen baskılar olduğu iddia edilmişti. Ayrıca gazeteci Candaş Tolga Işık, Selçuk'un geçen haftalarda istifasını verdiğini ve Erdoğan'ın da istifayı onayladığını iddia etmişti.

MEB kaynaklarından, istifa iddiası üzerine herhangi bir açıklama yapılmazken, Selçuk'un Erdoğan'la yan yana poz vermesi dikkat çekti.

İşte o kareler: