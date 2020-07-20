İstiklal Caddesi'nde bomba paniği
Bomba imha uzman ekipleri, İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde şüpheli paketi için harekete geçti. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Polis, güvenlik amaçlı caddeyi giriş ve çıkışlara kapattı. Bomba imha uzman ekipleri, şüpheli pakete ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
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