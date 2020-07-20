İstiklal Caddesi'nde bomba paniği

Bomba imha uzman ekipleri, İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde şüpheli paketi için harekete geçti. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2020 Pazartesi, 23:18
Abone Ol google-news

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Polis, güvenlik amaçlı caddeyi giriş ve çıkışlara kapattı. Bomba imha uzman ekipleri, şüpheli pakete ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.


Video Haberler