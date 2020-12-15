İsveç dijital paraya geçiş için düğmeye bastı

15 Aralık 2020 Salı, 09:10

İsveç hükümeti, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirmeyi düşünüyor ve gelecekte yapılabilecek bir geçiş için çalışma baştattı.

Indepedent Türkçe'nin Sputnik International'ıdan aktardığı habere göre, İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, bahsi geçen çalışmanın Kasım 2022’de tamamlanmasının tahmin edildiğini belirtti.

Öte yandan İsveç Merkez Bankası Bitcoin gibi dijital para birimlerini destekleyen teknolojiye dayanarak yürütülen bir pilot proje üzerinde çalışıyor.

Çalışmanın yapılma gerekçesi olarak İsveç genelindeki ödeme modellerinde meydana gelen büyük değişiklik ve daha az kişinin nakit kullanması gösteriliyor. İsveç hükümeti hızlı teknolojik gelişme ve dijitalleşmenin esasen olumlu olduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte Bolund, nasıl tasarlandığına ve hangi teknolojinin kullanıldığına bağlı olarak dijital para biriminin tüm finansal sistem açısından önemli sonuçları olabileceğini belirtti.

İsveç, dünyanın en az nakit kullanan ülkeleri arasında yer alıyor. İskandinav ülkesinde ödemelerin yalnızca yüzde 10’undan daha az bir kısmı nakit parayla gerçekleştiriliyor.

Kağıt para kullanımının son yıllarda istikrarlı biçimde azaldığı ifade ediliyor. Dijital paraya geçişe dair yöneltilen en büyük itiraz teknolojinin yaşlılar ve evsizler de dahil olmak üzere toplumun yoksul kesimleri açısından doğurabileceği sorunlar.