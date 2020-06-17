İsveç-Türkiye uçuşları başladı
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in 10 Avrupa ülkesine seyahat uyarısını kaldırdığını duyurmasınıjn ardından Türkiye'ye de uçular başlatıldığı bildirildi.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı açıklamada Belçika, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Hırvatistan, Lüksemburg, Portekiz, İsviçre ve İspanya'ya seyahat uyarısının kaldırıldığını duyurmuştu.
(Covid-19) salgını nedeniyle 3 aydır durdurulan tarifeli yurt dışı seferlerinin yeniden başlamasıyla İsveç'in başkenti Stockholm'den Türkiye'ye uçuşlar gerçekleştirildi.
Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in gerçekleştireceği İstanbul ve Ankara uçuşlarıyla yurda gidecek 500'ün üzerinde yolcu, Stockholm Arlanda Havalimanı'na akın etti. Covid-19 salgını sebebiyle önlemlerin alındığı Arlanda Havalimanı'nda yolcular terminale alındı.
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